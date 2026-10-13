Nuevo Obispo de Querétaro Tomará Posesión el 25 de Noviembre en el Estadio Olímpico

La Diócesis de Querétaro recibirá a su nuevo obispo, monseñor Víctor Alejandro, el próximo miércoles 25 de noviembre, cuando se realice la ceremonia de toma de posesión a las 11:00 horas en el Estadio Olímpico de la capital queretana.

Así lo informó monseñor Martín Lara Becerril, vocero de la diócesis, quien señaló que los preparativos ya están en marcha y que se han conformado 14 comisiones de trabajo para coordinar las actividades relacionadas con la llegada del nuevo jerarca católico.

El vocero explicó que la fecha y el lugar se acordaron en diálogo con los obispos involucrados y el nuncio apostólico. Además, adelantó que sostendrán reuniones con autoridades civiles para definir los detalles logísticos del evento.

De acuerdo con Lara Becerril, el Estadio Olímpico tiene una capacidad estimada de 13 mil personas entre gradas y cancha; sin embargo, se contempla ampliar el espacio hacia la zona del Gómez Morín para recibir aproximadamente a 14 mil asistentes.

La ceremonia prevé la participación de fieles, autoridades civiles y representantes de la Iglesia católica. También se extenderá una invitación a los obispos de las distintas diócesis del país, aunque todavía no se ha confirmado quiénes asistirán.

Con esta ceremonia comenzará una nueva etapa pastoral para la Diócesis de Querétaro, tras la gestión de monseñor Fidencio.