Sociedad

Nuevo Obispo de Querétaro Tomará Posesión el 25 de Noviembre en el Estadio Olímpico

La organización contempla la participación de fieles, autoridades civiles y representantes de la Iglesia católica, además de invitaciones a obispos de distintas diócesis del país

Diócesis de Querétaro Prepara Llegada de su Nuevo ObispoDiócesis de Querétaro Prepara Llegada de su Nuevo Obispo. Foto: N+

Destacado

Las comisiones organizadoras trabajan en la logística del encuentro y sostendrán reuniones con autoridades para coordinar los preparativos en el recinto deportivo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Nuevo Obispo de Querétaro Tomará Posesión el 25 de Noviembre en el Estadio Olímpico | N+