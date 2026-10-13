Sociedad

Retiran Basura y Tierra Arrastrada por la Tormenta ‘Rachel’ en Desarenadores de Tijuana

El Ayuntamiento mantiene jornadas extraordinarias de desazolve y limpieza pluvial en cauces como el arroyo de El Pípila

Retiran Basura y Tierra Arrastrada por la Tormenta ‘Rachel’ en Desarenadores de TijuanaRetiran Basura y Tierra Arrastrada por la Tormenta ‘Rachel’ en Desarenadores de Tijuana | Foto: N+
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