Retiran Basura y Tierra Arrastrada por la Tormenta ‘Rachel’ en Desarenadores de Tijuana

Tras el paso de la tormenta post-tropical ‘Rachel‘, el Ayuntamiento de Tijuana intensificó los trabajos de desazolve y limpieza pluvial en diversos puntos críticos de la ciudad, como parte de mitigar afectaciones y prevenir taponamientos.

Las autoridades municipales informaron que buscan crear un programa de limpieza permanente, a su vez, realizarán jornadas en las áreas con mayor acumulación de basura y tierra.

Diversas cuadrillas de la Dirección de Servicios Públicos Municipales se encuentran desplegadas en las zonas más vulnerables, haciendo las labores para facilitar el libre flujo del agua, como el arroyo de la colonia El Pípila y otros desarenadores clave.

JMR