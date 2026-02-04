Vacunados Contra el Sarampión: ¿Pueden Contagiarse y Qué tan Grave Sería?

A pesar de que la vacuna contra el sarampión ofrece una protección cercana al 100 por ciento, especialistas advierten que, en casos poco frecuentes, las personas vacunadas aún pueden contagiarse del virus, aunque generalmente presentan síntomas leves y una evolución clínica menos grave.

Así lo documenta un reciente estudio de casos publicado en The Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), en el que se analizan cuatro infecciones de sarampión detectadas en viajeros aéreos que contaban con el esquema de vacunación completo. De acuerdo con el informe, la vacunación sigue siendo altamente efectiva para prevenir complicaciones severas, hospitalizaciones y muertes, pero no elimina por completo el riesgo de infección.

En caso de presentar síntomas compatibles con sarampión, como fiebre, erupciones cutáneas, tos o malestar general, incluso estando vacunado, se recomienda aislarse de inmediato para evitar la propagación del virus y contactar previamente a un profesional de la salud antes de acudir a un centro médico. El personal sanitario puede evaluar las opciones terapéuticas disponibles y orientar sobre los cuidados necesarios.

El resurgimiento del sarampión a nivel mundial ha encendido las alertas sanitarias, ya que ha provocado brotes en países donde la enfermedad había sido erradicada. Canadá, el Reino Unido y España figuran entre las naciones desarrolladas que recientemente perdieron su estatus de eliminación del virus.

Suman 26 muertos en México por sarampión

En México, la situación también es preocupante. La Secretaría de Salud informó que el país acumula 7 mil 909 casos confirmados de sarampión, con 107 nuevos contagios reportados en el último corte. Además, se han registrado 26 defunciones asociadas a la enfermedad, lo que confirma la persistencia del brote en diversas regiones.

Según el informe diario con corte al 30 de enero de 2026, el grupo de edad más afectado es el de niñas y niños de uno a cuatro años, con mil 205 casos documentados, lo que refuerza la importancia de mantener altas coberturas de vacunación infantil y fortalecer la vigilancia epidemiológica.

