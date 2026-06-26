Se Llevan los Refrescos: Video de Rapiña por Volcadura de Tráiler en Carretera de SLP

La mañana de hoy, 26 de junio de 2026, ocurrió un aparatoso accidente en una carretera de San Luis Potosí (SLP) y la rapiña no se hizo esperar; aquí puedes ver el momento en que varias personas se llevaron los refrescos, tras la volcadura de un tráiler.

En N+, todos los días te informamos sobre el estado de las carreteras del país, así como del tráfico en la Autopista México-Querétaro. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y la señal en vivo de N+ FORO, donde tenemos para ti las últimas noticias de lo acontecimientos en México y el mundo.

¿Qué pasó en la carretera 57 de San Luis Potosí?

Un tráiler, cargado con toneladas de cajas de refresco, volcó este viernes en la carretera 57, a la altura de la localidad Enramadas, en el municipio Santa María del Río, con dirección hacia la zona industrial de San Luis Potosí.

El tráiler quedó volcado sobre el costado derecho, fuera de la carretera, por lo que el tráfico se vio afectado.

Video del momento de la rapiña de refresco

En redes sociales, circularon videos del momento en que varias personas hicieron actos de rapiña por la volcadura del tráiler.

En los videos, se observa cómo las personas se llevaban los empaques completos de refresco, pese a la presencia de elementos de la Guardia Nacional y rescatistas que arribaron al lugar del accidente en una ambulancia.

Un grupo numeroso de personas sacaba los refrescos de las enormes cajas de cartón, para poder irse con los empaques.