Se Llevan los Refrescos: Video de Rapiña por Volcadura de Tráiler en Carretera de SLP

Ve aquí el momento en que un grupo numeroso de personas se llevó los refrescos de un tráiler volcado, en una carretera de San Luis Potosí

Rapiña de refrescos por la volcadura de un tráiler en carretera de San Luis Potosí.Rapiña de refrescos por la volcadura de un tráiler en carretera de San Luis Potosí. Foto: Captura de pantalla

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¿Qué harías si un tráiler volcado llena la carretera de refrescos? En SLP, la rapiña no se hizo esperar. Conoce los detalles del aparatoso accidente.

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