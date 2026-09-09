Seguridad

Hombre Fue Asesinado con Arma Blanca en Colonia Lázaro Cardenas, en Culiacán

El ataque ocurrió por la tarde sobre la calle Silvestre Revueltas. Agresor huye.

La zona fue resguarda por elementos de Seguridad.Foto: N+

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