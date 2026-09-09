Hombre Fue Asesinado con Arma Blanca en Colonia Lázaro Cardenas, en Culiacán

Un hombre que caminaba por calles de la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán, Sinaloa, fue asesinado por un hombre con un arma blanca, quien tras el ataque se dio a la fuga, dejando a su víctima sobre el suelo.

De acuerdo a reporte de las autoridades el ataque ocurrió minutos después de las 3 de la tarde, cuando la víctima caminaban sobre la calle Silvestre Revueltas entre avenida 21 de Marzo y Presidente Adolfo Ruiz Cortines.

Ahí, otra persona se acercó y al estar de frente, sacó de entre sus pertenencias un arma blanca para atacarlo, provocándole heridas de gravedad y así darse a la fuga con rumbo desconocido.

Tras el ataque, vecinos y testigos de los hechos, llamaron a los números de emergencia, donde los paramédicos al llegar ya nada pudieron hacer, pues la víctima ya no presentaba signos vitales.

El hombre fue identificado con el nombre de David "N", quien contaba con 41 años de edad y era vecino de la misma colonia, mientras que elementos del Ejército Mexicano acordonaron la escena del crimen para que agentes investigadores realicen las averiguaciones correspondientes.