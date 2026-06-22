Controlan Fuga de Combustóleo en Ducto de Pemex en Salina Cruz, Oaxaca

Pemex reparó una filtración de combustóleo en un ducto de Salina Cruz, Oaxaca, recolectando el material expuesto en coordinación con servicios de emergencia locales.

Controlan fuga en el tramo que va de la refinería de Salina Cruz a la Terminal Marítima. Foto: Cuartoscuro | IlustrativaControlan fuga en el tramo que va de la refinería de Salina Cruz a la Terminal Marítima. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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Fuga de combustóleo en Salina Cruz: Pemex y servicios de emergencia logran controlarla. Mantente informado sobre las medidas de seguridad.

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