Controlan Fuga de Combustóleo en Ducto de Pemex en Salina Cruz, Oaxaca

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que logró controlar y reparar una pérdida de contención de combustóleo registrada en el kilómetro 2+500 del ducto de 16 pulgadas, en el tramo que va de la Refinería a la Terminal Marítima, a la altura de la Colonia Aviación en Salina Cruz, Oaxaca.

Personal especializado de la institución acudió al lugar para atender la situación. Tras identificar el punto de filtración, este fue eliminado y se procedió a la recolección del material expuesto, el cual fue trasladado a la refinería para su manejo correspondiente conforme a los procedimientos establecidos.

Mitigación y control coordinada

Las labores de mitigación y control se realizaron en coordinación con las instancias de seguridad y atención a emergencias, entre ellas el Cuerpo de Bomberos y la Coordinación de Protección Civil del Ayuntamiento.

Pemex mantiene vigilancia permanente en la zona para preservar las condiciones de seguridad y el resguardo del perímetro, además de exhortar a la población a atender en todo momento las indicaciones emitidas por las autoridades competentes.