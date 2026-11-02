Sociedad

IMSS Reprograma Sesiones de Radioterapia por Falla en Hospital de Oncología del Centro Médico

El instituto informó que continúan las labores para recuperar el servicio, mientras se ajustan las citas de los pacientes afectados

IMSS Reprograma Sesiones de RadioterapiaHospital Oncológico La Pastora IMSS Bienestar. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

IMSS reprograma 161 sesiones de radioterapia en el Hospital de Oncología del Siglo XXI. El servicio sigue en recuperación, pero el hospital opera con normalidad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+