IMSS Reprograma Sesiones de Radioterapia por Falla en Hospital de Oncología del Centro Médico

El Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, ubicado en la Ciudad de México, mantiene sus operaciones con normalidad, luego de que una falla afectara el servicio de radioterapia durante los trabajos de instalación de dos nuevos aceleradores lineales. El incidente obligó a modificar las citas de pacientes que tenían sesiones programadas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó este lunes 2 de noviembre de 2026 que las sesiones de radioterapia de los 161 pacientes afectados ya fueron reprogramadas para la noche de este lunes y la mañana del martes 3 de noviembre.

En una actualización publicada a las 13:00 horas, el instituto precisó que la falla se presentó exclusivamente en el área de radioterapia y no afectó el funcionamiento general del hospital.

El IMSS explicó que el problema ocurrió durante la instalación de dos nuevos aceleradores lineales, equipos utilizados para administrar tratamientos de radioterapia contra el cáncer.

Como parte de los trabajos para restablecer el servicio, el transformador que será instalado para alimentar los equipos ya fue trasladado al sitio donde quedará colocado.

Para realizar esta maniobra sin talar árboles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) facilitó una grúa de brazo articulado de mayor tamaño, que opera desde la banqueta para colocar el transformador.

En su actualización, el IMSS no precisó una fecha ni una hora para el restablecimiento completo del servicio. Sin embargo, indicó que los trabajos continúan y que mantendrá informada a la población sobre los avances.