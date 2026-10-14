Sismo en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Temblores este 14 de Octubre 2026

México es un país con alta sismicidad, es por eso que en N+ te damos el reporte de los temblores registrados en las últimas horas.

Cabe recordar que el país se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de altísima actividad geológica donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

La principal causa de los grandes terremotos es la subducción, un proceso donde las placas oceánicas del Pacífico se hunden por la fuerza debajo del continente. Eso acumula una gran energía que se libera repentinamente en forma de sismos.

Todos los días, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) da a conocer el reporte de la sismicidad y detalla la magnitud y epicentro, aunque la mayoría es imperceptible y por eso no se activa la alerta sísmica.

En N+ te damos el reporte de los sismos de magnitud mayor a 4.0, aunque se han registrado de menor intensidad durante la jornada de hoy. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Sismos hoy en México

Durante las primeras horas de hoy, el Sismológico informó sobre varios temblores de magnitud superior a 4.0 en el país.

A la 1:13 horas, se reportó un sismo de magnitud 4.1 a 33 kilómetros (KM) al suroeste de Huixtla, Chiapas, a 89 km de profundidad.

A la 1:30 horas, temblor de magnitud 4.1 a 156 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas, a 9 kilómetros de profundidad.

A las 5:39 horas, sismo de magnitud 4.0 a 44 km al sur de Sayula de Alemán, Veracruz.

Sismo en Sonora

La coordinación estatal de Protección Civil de Sonora informó que se registró un sismo de magnitud 3.8 a 90 kilómetros al suroeste de Puerto Peñasco, en el Golfo de California

De manera preliminar no se reportan daños ni personas lesionadas.

Durante el pasado mes de septiembre, el Sismológico Nacional reportó 3 mil 133 sismos con epicentros dentro del territorio mexicano. Las magnitudes van de 1.2 a 5.5.

El evento más grande del mes fue de magnitud 5.5. Se registró el día 2, a las 06:28 horas, y su epicentro se localizó en el Golfo de Tehuantepec, a 145 km al suroeste de Huixtla, Chiapas.

Con información de N+