Sociedad

Temblor Hoy en México: ¿Dónde Fue el Epicentro y Qué Magnitud Tuvo el Sismo de Este Martes?

Aquí te decimos en qué lugar del país tembló, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional

Evacuación por simulacro en CDMXEvacuación por simulacro en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy tembló en México: el SSN reporta sismos en Chiapas y Oaxaca. Descubre dónde fue el epicentro y la magnitud de los temblores de este martes.

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