Temblor Hoy en México: ¿Dónde Fue el Epicentro y Qué Magnitud Tuvo el Sismo de Este Martes?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó varios temblores hoy en México; aquí te decimos dónde fue el epicentro y qué magnitud alcanzaron los sismos de este martes, 6 de octubre de 2026.

En su reporte mensual, el Sismológico Nacional confirmó que durante septiembre de 2026 siguió temblando en Chiapas, luego del fuerte sismo de magnitud 7.4 del 17 de julio en Ciudad Hidalgo. Hasta el corte del 5 de octubre, se habían registrado 2,959 réplicas, la mayor de 6.5.

En el noveno mes del año, se registraron 3,133 sismos de magnitud entre 1.5 y 5.5. El más fuerte ocurrió el día 2 a las 06:28 horas con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, a 145 km al suroeste de Huixtla, en Chiapas.

Otro de los sismos más fuertes fue el ocurrido el 5 de septiembre de magnitud 5.2, a las 20:56 horas, con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Además, el 14 de septiembre, a las 14:38 horas, hubo otro sismo de magnitud 5.0 en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

¿Dónde tembló hoy?

A continuación, te damos un informe sobre los temblores de magnitud mayor a 4.0 registrados este martes, de acuerdo con el reporte diario del Servicio Sismológico Nacional.

00:52 horas: Magnitud 4.1 con epicentro en Cintalapa, Chiapas.

01:35 horas: Sismo con epicentro en Crucecita, Oaxaca, de magnitud 4.0.

04:13 horas: Temblor de magnitud 4.0 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas.