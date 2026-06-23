Video de la Persona Más Ruidosa del Mundo: Así Gritó a Más de 122 Decibeles

Esta es la segunda vez que Joseph McGrail-Bateup rompe un récord mundial

Joseph McGrail-Bateup, la persona más ruidosa del mundoJoseph McGrail-Bateup, la persona más ruidosa del mundo. Foto: AP

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Con 122.4 decibeles, Joseph McGrail-Bateup es reconocido por Guinness como el hombre más ruidoso del mundo. Conoce su historia y cómo llegó a este impresionante logro.

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