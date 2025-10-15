Tráiler Cargado de Elotes Volcó y Cayó sobre Auto en Carretera Ímuris-Cananea; Una Persona Murió

El volcamiento de un tráiler en la carretera internacional México 2, a la altura del tramo Cananea–Ímuris, provocó una tragedia la noche del martes, 14 de octubre, luego de que la pesada unidad cayera sobre un automóvil particular, dejando una persona sin vida y otra más gravemente herida.

El fuerte impacto ocurrió en una zona de curvas pronunciadas de la sierra baja, cuando el tráiler perdió el control y terminó cayendo a un barranco. En su descenso, la unidad se volcó y aplastó por completo al sedán donde viajaban dos personas.

Una de ellas falleció de manera instantánea, mientras que la segunda quedó atrapada entre los hierros retorcidos del vehículo. Rescatistas de Bomberos y Cruz Roja realizaron maniobras durante varios minutos para liberar a la sobreviviente, quien fue trasladada de urgencia a un hospital en estado crítico.

De acuerdo con versiones preliminares, el tráiler habría presentado una falla en el sistema de frenos. Mientras que el conductor abandonó la escena y hasta el momento no ha sido localizado.

Dos mujeres resultan lesionadas tras aparatoso choque en Hermosillo

Una madre y su hija terminaron lesionadas como consecuencia de un aparatoso choque entre dos vehículos en la colonia Santa Fe, ubicada al poniente de la ciudad de Hermosillo.

Luis Arturo Daniel Téllez, responsable de turno de Bomberos de Hermosillo, indicó que eran alrededor de las 6:30 de la tarde cuando la unidad Eco-19 y Pima-1 respondieron al llamado de emergencia, donde se reportaba a personas atrapadas en un vehículo tras un hecho vial en bulevar Navarrete y Paseo Santa Fe.

En este caso no se presentó ninguna riesgo de incendio, revisamos con cámara térmica, revisamos con un monitor de gases especifico, no se observó ningún riesgo de incendio en el momento, asimismo obviamente se controlaron los riesgo desenergizando ambos vehículos, tanto el de gasolina como el híbrido, y enfocándonos en el apoyo de Cruz Roja, en la atención de las dos pacientes que se encontraron en este caso en el vehículo sedán.

Las afectadas fueron trasladadas a un hospital y hasta el momento su diagnóstico es reservado, a pesar de que se encontraban conscientes y estables al momento de ser atendidas, pues los golpes que recibieron fueron de consideración.

De acuerdo con el Departamento de Tránsito, el hecho se presentó por una falta al artículo 142 del Reglamento de Tránsito, al no respetar la preferencia de paso. Mientras tanto, las autoridades trabajan en el esclarecimiento de los hechos, para el deslinde de responsabilidades.

con información de Roberto Bahena.

ABM