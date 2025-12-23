Aseguran Mochila con 57 Dosis de Narcóticos y Una Granada en Colonia Las Lomas de Hermosillo

Elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y la Policía Estatal aseguraron una mochila con 57 dosis de marihuana y una granada, durante un operativo de vigilancia realizado en la colonia Las Lomas, ubicada al sur de Hermosillo.

De acuerdo con el gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el hallazgo ocurrió mientras las fuerzas federales y estatales efectuaban recorridos de prevención en la zona, alrededor de la 1:30 de la tarde.

El material quedó a disposición de las autoridades competentes para su debida investigación.

Localizan cuerpo de una persona sin vida en camión de pasajeros en Empalme

En hechos aislados, un hombre fue encontrado sin vida al interior de un camión de pasajeros de la línea Albatros, al momento de llegar a la central de Empalme, a las 19:20 horas del pasado domingo 21 de diciembre.

La víctima fue identificada como Fredy Jesús “N”, de 37 años de edad y fue localizado en la parte posterior del transporte, entre el baño y el pasillo central.

Agentes ministeriales de investigación criminal que acudieron a inspeccionar el sitio, encontraron una jeringa y un desodorante en aerosol con mancha color café.

Reportero: Gustavo Moreno N+

JGMR