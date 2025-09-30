Muere Hombre en Ataque Armado en Fraccionamiento Villas del Sur en Hermosillo
Luego de un ataque armado un hombre de 65 años perdió la vida al sur de Hermosillo.
Un hombre de aproximadamente 65 años perdió la vida tras ser víctima de una agresión con arma de fuego en la calle Eucalipto y Santa Clara, en el fraccionamiento Villas del Sur, en Hermosillo.
El reporte se realizó al número de emergencias alrededor de las 2:40 de la tarde de este martes 30 de septiembre.
Información en proceso...