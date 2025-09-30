Muere Joven Agredido a Balazos en Colonia Ley 57 en Hermosillo; Responsables Huyeron

Un joven de aproximadamente 30 años de edad fue víctima de un ataque armado en calle De Las Américas, entre Poder Legislativo y Artículo Tercero en la colonia Ley 57.

Noticia Relacionada: Muere Hombre en Ataque Armado en Fraccionamiento Villas del Sur en Hermosillo

Alrededor de las 7:00 de la tarde se reportaron una serie de detonaciones de arma de fuego, activando el Código Rojo de las corporaciones de seguridad y emergencias.

En el sitio fue localizado un hombre, a quien vecinos identificaron como Luis, residente de la zona, quien fue ultimado a balazos por sujetos armados que huyeron del sitio abordo de un vehículo sedán blanco.

Autoridades delimitaron el perímetro para las acciones legales correspondientes.

Hombre lanzó ácido a conductor por una descortesía vial en colonia Ley 57

Un hombre, de 32 años, resultó con quemaduras en varias partes del cuerpo, luego de que otro automovilista le arrojara un líquido oscuro, presuntamente ácido, durante una confrontación cuando manejaban.

De acuerdo con el testimonio del afectado, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la mañana del lunes, 29 de septiembre, en las calles 2 y Luis Orcí, de la colonia Ley 57.

La víctima señaló que tras una descortesía de tránsito con un sedán color gris, el conductor sacó un recipiente y lo roció con el líquido.

Historias Recomendadas:

con información de Gustavo Moreno.

ABM