Ataque Armado Deja a un Sujeto Asesinado y Uno Más Lesionado al Norte de Hermosillo

Víctimas de un ataque armado, dos personas de las cuales se desconoce su identidad, resultaron lesionadas y luego una perdió la vida, en hechos ocurridos en la colonia Insurgentes, al norte de Hermosillo.

La agresión se registró alrededor de las 10:00 de la noche en avenida Granados, entre las calles Tres y Dos, en donde el ataque armado fue perpetrado por personas desconocidas que lograron darse a la fuga sin ser detenidos.

Luego del reporte se activó el Código Rojo, acudiendo Policía Estatal como primeros respondientes, quienes al llegar encontraron a un hombre de aspecto joven lesionado, en el asiento del conductor de una camioneta Mazda Cx30 roja.

Un sujeto perdió la vida y uno más fue trasladado a recibir atención médica

De inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja, pero al intentar brindarle los primeros auxilios ya no contaba con signos vitales; mientras que una segunda persona fue trasladada a recibir atención médica de urgencia a un hospital, en un vehículo particular.

En un operativo se unieron Policía Municipal, Guardia Nacional y Agencia Ministerial de Investigación Criminal para dar con los responsables, pero no tuvieron resultados positivos.

Al lugar acudió personal del Servicio Médico Forense, mientras que Servicios Periciales aseguraron varios casquillos percutidos de arma corta de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

