Abren Convocatoria para Becas a Estudiantes de Primarias Públicas en Sonora: Requisitos y Fechas
La convocatoria del programa de becas para estudiantes de primarias públicas en Sonora ya se encuentra abierta. Conoce los detalles
A partir del 1 de octubre arrancó la convocatoria del programa de becas para Estudiantes de Primarias Públicas en Sonora, correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.
El registro de solicitudes estará abierto hasta el 15 de este mes de octubre, por lo que aquellas familias interesadas podrán conocer las bases y requisitos en el portal electrónico del Instituto de Becas y Crédito Educativo.
Según la dependencia, cada apoyo económico equivale a 2 mil 200 pesos, que se entregarán a lo largo del ciclo escolar 2025-2026.
Asimismo, quienes deseen recibir atención al momento de llenar las solicitudes, pueden acudir a las oficinas centrales de la dependencia en Hermosillo, ubicadas en la calle Domingo Olivares número 128, esquina con Paseo de la Paz, colonia Valle Grande.
Estos son los requisitos para estudiantes de primarias públicas en Sonora
El Instituto de Becas y Crédito Educativo pide que el alumno cuente con un promedio mínimo aprobatorio autorizado y hacer la solicitud oficial en línea de la dependencia.
Así como los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento del estudiante
- Comprobante de ingresos mensuales del tutor
- *En caso de contar con una discapacidad mostrar una credencial
- *Si es de origen indígena, presentar una constancia de pertenencia expedida por una autoridad competente
con información de Fernanda Romero.
