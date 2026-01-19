Carnaval Internacional de Guaymas, Sonora 2026: Lista Completa de Eventos

El H. Ayuntamiento de Guaymas, Sonora dio a conocer la lista de eventos durante el tradicional Carnaval Internacional de Guaymas 2026 “El Pueblo Está de Fiesta”, donde destacan la participación de artistas reconocidos. El evento tiene diversidad de actividades ya que fue diseñado para disfrutarse en familia.

Se destacó que el nombre del carnaval representa el espíritu del pueblo: una comunidad alegre, participativa y orgullosa de su historia y tradiciones.

Noticia relacionada: Anuncian el Carnaval de Tlaxcala 2026: ¿Cuándo Se Realizará el Desfile de los Huehues?

Lista de actividades en el Carnaval Internacional de Guaymas y fecha:

10 de febrero

Exposición de bastones carnestolendos a las 15:00 horas en la Casa de la Cultura.

Coronación infantil a las 17:00 horas en el Auditorio Municipal.

11 de febrero

Coronación y premiación de juegos florales a las 18:00 horas en el patio central del Palacio Municipal.

12 de febrero

Quema del mal humor a las 20:00 horas en Plaza Tres Presidentes.

Coronación Rey del Carnaval.

Concierto: Banda Triguera a las 24:00 horas en el Malecón Turístico.

13 de febrero

Cruce de banderas a las 10:00 horas en el patio central de Palacio Municipal.

Coronación Reina del Carnaval a las 19:00 horas en el Auditorio Municipal.

Decreto de Carnaval 2025 a las 21:00 horas en el Malecón Turístico.

Concierto: Laberinto a las 24:00 horas en el Malecón Turístico.

14 de febrero

Desfile de carros alegóricos a las 16:00 horas en las calles Serdán y Calle 20.

Concierto: Tropicalísimo Apache a las 24:00 horas en el Malecón Turístico.

15 de febrero

Desfile de carros alegóricos a las 16:00 horas en las calles Serdán y Calle 20.

Concierto: La Brissa a las 24:00 horas en el Malecón Turístico.

16 de febrero:

Desfile de carros alegóricos a las16:00 horas en Serdán y Calle 20.

Concierto de Edwin Luna a las 24:00 horas en el Malecón Turístico.

17 de febrero:

Desfile de carros alegóricos a las 16:00 horas en Serdán y Calle 20.

Concierto de Gloria Trevi a las 23:00 en el Malecón Turístico.

