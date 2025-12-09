Concierto Gratis de Moenia Durante el Festival del Globo en Hermosillo 2026; ¿Cuándo y Dónde?

A través de las redes sociales del Gobierno de Hermosillo se confirmó que Moenia dará un concierto gratis durante el Cuarto Festival del Globo en la capital sonorense. Hasta el momento no se ha confirmado la hora del concierto pero se sabe que será el 17 de enero de 2026.

Confirman nueva fecha para el Festival del Globo en Hermosillo

El festival se realizará del 16 al 18 de enero del próximo año 2026 en las instalaciones de la Expogan Sonora.

Hasta el momento se sabe que el festival contará con 20 globos aerostáticos, vuelos libres, show de drones, sets fotográficos, artistas locales, gastronomía y espacios para convivir además de figuras especiales de personajes como Bob Esponja y Elvis.

Información en desarrollo...

KRRC