Sujeto Detenido por Golpear a un Joven Frente a Comandancia de Policía Municipal en Hermosillo

Un sujeto que dijo llamarse Irving Gerardo “N”, de 33 años, fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de agredir a un joven de 23 años, en la colonia Nuevo Hermosillo.

El arresto se llevó a cabo alrededor de las 04:00 de la mañana del miércoles, en el cruce de las calles Cimarrón y Horizonte, a unos metros de la comandancia de la propia Policía Municipal de la zona 5 sur.

De acuerdo con el informe policial, el presunto agresor golpeó en varias ocasiones al joven, quien dijo desconocer el motivo, lo que le provocó una herida de aproximadamente un centímetro en la ceja derecha, por lo que se requirió el apoyo de paramédicos, que lo atendieron en el lugar para detener la hemorragia.

Tras el aseguramiento, Irving Gerardo “N” fue trasladado ante el Ministerio Público, en donde quedó a disposición para responder por el delito de lesiones y lo que resulte.

Joven es asesinado a balazos en colonia Las Lomas de Hermosillo

En hechos aislados, un joven de aproximadamente 25 años fue asesinado a balazos mientras se encontraba al interior de un vehículo en la colonia Las Lomas, al sur de la ciudad.

El ataque ocurrió alrededor de las 12:40 de la madrugada sobre la calle Real del Parque, entre Paseo Las Lomas y Lomas Hermosillo, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego.

La víctima fue localizada sin vida en el asiento del conductor de un automóvil Honda Civic color negro. Presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en rostro, tórax y brazos. El vehículo presentaba impactos en la carrocería, cristales laterales y parabrisas.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR