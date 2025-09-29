Detienen a Dos Elementos AMIC por el Delito de Homicidio en Guaymas y Amenazas en Cajeme

En hechos distintos registrados el fin de semana pasado, dos elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por presunta comisión de los delitos de homicidio, abandono de personas y amenazas, apuntó Carlos Alberto Flores.

El comisario general de la AMIC puntualizó que la mañana de este lunes 29 de septiembre, se ejecutó orden de aprehensión en contra de un elemento de la corporación que atropelló y causó la muerte de un motociclista, en el destino turístico de San Carlos, quien se fue del lugar de los hechos para atenderse en un hospital.

Precisó que horas más tarde se presentó ante el Ministerio Público por su propia voluntad y los exámenes toxicológicos arrojaron resultados negativos al consumo de drogas.

Es un hecho de tránsito con desenlace fatídico, tenemos que este elemento circulaba sobre el bulevar Tetakawi, se impactó contra el conductor de esta motocicleta, lamentablemente fue un golpe muy contundente el cual el motociclista no contaba con el casco y obviamente agravó la situación; en este caso tenemos que el elemento salió negativo en cuanto a consumo de drogas y está muy por debajo del consumo de alcohol permitido.

Una mujer agente AMIC fue detenida en Ciudad Obregón por amenazas con su arma de cargo

Carlos Alberto Flores agregó, además, que en Ciudad Obregón se detuvo una mujer, agente de la AMIC, por los delitos de amenazas, al sacar su arma de cargo en el exterior de un centro nocturno cuando se encontraba fuera su horario de servicio, además de conducción punible.

Al salir de este lugar, al reversear su vehículo particular impactó contra un vehículo que estaba estacionado, fue confrontada por algunas personas, esta mujer traía dentro de su vehículo, no en su persona, traía su arma de cargo, amenazó ahí a algunas personas y por ese motivo fue puesta a disposición del Ministerio Público y enfrentará obviamente las consecuencias de su actuar, tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo.

con información de Roberto Bahena.

