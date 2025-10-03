Detienen a Hombre que Robó Traje de Bombero y Pedía Donativos a Ciudadanos en Sonora

Un sujeto, del cual no se ha revelado su identidad, fue detenido cuando solicitaba dinero en nombre de los Bomberos Voluntarios de San Luis Río Colorado, mientras portaba un traje de protección contra incendios que había robado días atrás de la estación de la corporación.

El equipo, valuado en aproximadamente 5 mil dólares, fue detectado en poder del sujeto en la esquina de avenida Revolución y calle 22, donde se hacía pasar por bombero para pedir donativos a la ciudadanía.

Al ser notificados, integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios acudieron al lugar donde se ubica una tienda de conveniencia, localizándolo en el sitio, por lo que le dieron aviso a la Policía Municipal, que procedió con la detención del hombre.

La corporación reiteró que todo apoyo económico se realiza únicamente mediante oficio oficial y por personal debidamente uniformado e identificado, agradeciendo a la ciudadanía por su respaldo y colaboración.

Trabajador muere aplastado bajo obra pública sanitaria en San Luis Río Colorado

Un hombre perdió la vida luego de ser aplastado por tierra, cuando una zanja de obra pública sanitaria colapsó en San Luis Río Colorado, en Sonora.

El derrumbe ocurrió en la intersección de la calzada Monterrey y Santo Domingo, de la colonia Aviación. De acuerdo con los primeros reportes, los montículos de arena acumulada provocaron que la excavación cediera, sepultando a los empleados de una empresa contratada por el Gobierno Municipal.

En las maniobras participaron los tres cuerpos de bomberos de la ciudad, así como Rescate Sonora Internacional y elementos del Mando Único, quienes trabajaron contrarreloj para liberar a las víctimas del colapso.

con información de Roberto Bahena.

ABM