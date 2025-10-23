Hombre de la Tercera Edad Quedó Inconsciente Tras Caer de su Propia Altura en Hermosillo

Un hombre de la tercera edad resultó lesionado la mañana de este jueves tras caer de su propia altura al cruzar el puente de acceso a la colonia Villa del Real, en el cruce con el bulevar Juan Bautista de Escalante, al norponiente de Hermosillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando el adulto mayor perdió el equilibrio y cayó, golpeándose la cabeza y quedando inconsciente por varios minutos.

Hombre de la tercera edad no recordaba su nombre ni su edad

Elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios, mientras que paramédicos de la Cruz Roja continuaron con la atención médica y lo trasladaron al Hospital General del Estado para su valoración.

Al recobrar el conocimiento, el hombre no recordaba su nombre ni su edad, por lo que las autoridades solicitaron apoyo para lograr su identificación. En el sitio también se presentaron agentes de la Policía Preventiva Municipal para tomar nota del hecho y apoyar en las labores de auxilio.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR