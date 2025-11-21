Hombre Detenido por Presuntamente Privar de Libertad a 7 Familiares en Hermosillo

Por presuntamente privar de la libertad a siete personas, todas parte de su familia, además de intentar prender fuego al domicilio, un sujeto identificado como Benito Guadalupe “N”, de 45 años de edad, fue detenido por policías municipales.

Según el reporte principal, los hechos se registraron a las 05:16 de la tarde del jueves, cuando llegó un llamado de ayuda al número de emergencias 9-1-1, donde reportaban inicialmente un caso de violencia familiar.

De inmediato los oficiales municipales acudieron al domicilio, ubicado en calles Mario Morúa Johnson y Dolores Duarte, de la colonia Luis Donaldo Colosio, al norponiente de Hermosillo.

El presunto agresor mantenia a su prima, padres y 4 menores encerrados

La reportante, una mujer de 34 años, dijo que su primo Benito la mantenía a ella y a sus padres encerrados, además de cuatro menores de edad, y que el sujeto había amagado con prenderle fuego a la vivienda.

Ante el peligro que corrían las víctimas y con el permiso de los propietarios, abrieron el inmueble para poner a salvo a las personas afectadas, mientras que el presunto agresor fue sometido y puesto a disposición del Ministerio Público, para su investigación por los delitos de violencia familiar, privación de la libertad y amenazas.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR