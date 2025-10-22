Joven fue Agredido y lo Intentaron Privar de Libertad al Querer Comprar un Vapeador en Sonora

Lo que comenzó como una aparente compraventa de un vapeador a través de una plataforma en línea, terminó en una agresión y en un intento de privación de la libertad, luego de que un hombre identificado como Álvaro “N”, de 39 años, trató de subir por la fuerza a un joven a un vehículo, tras golpearlo en plena vía pública.

Los hechos se registraron alrededor de las 4:40 de la tarde del martes, en el cruce del bulevar Río Sonora y la calle Olivares, en la colonia Jardines de Mónaco, donde la víctima, de 25 años, se había citado con el presunto vendedor para comprar el cigarro electrónico.

Al llegar al punto acordado, el sospechoso arribó acompañado de otros dos hombres, quienes agredieron al joven y trataron de subirlo por la fuerza a un vehículo sedán blanco.

Testigos intervinieron para evitar la privación de libertad

Testigos que presenciaron la escena intervinieron de inmediato, logrando someter al agresor principal y evitar que el joven fuera privado de su libertad, mientras que los otros dos hombres huyeron del sitio.

El detenido fue entregado a las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público, donde será investigado por los delitos de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa, lesiones y lo que resulte.

