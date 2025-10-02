Joven Asesinado a Balazos Dentro de un Vehículo en Colonia Las Lomas, al Sur de Hermosillo

La violencia volvió a sacudir la capital sonorense durante la madrugada del jueves, cuando un joven de aproximadamente 25 años fue asesinado a balazos mientras se encontraba al interior de un vehículo en la colonia Las Lomas, al sur de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:40 de la madrugada sobre la calle Real del Parque, entre Paseo Las Lomas y Lomas Hermosillo, a un costado de las canchas deportivas públicas, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego que activaron el Código Rojo y movilizaron a diversas corporaciones de seguridad.

La víctima, de complexión regular, cabello castaño corto y tez clara, fue localizada sin vida en el asiento del conductor de un automóvil Honda Civic color negro. Presentaba múltiples heridas de proyectil de arma de fuego en rostro, tórax y brazos. El vehículo presentaba impactos en la carrocería, cristales laterales y parabrisas.

Presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de una camioneta

De acuerdo con testigos, los responsables serían los tripulantes de una camioneta GMC blanca y otra Nissan gris oscuro, quienes huyeron tras la agresión.

En la escena también se ubicó otro sedán color negro en desuso con daños por las balas, además de manchas hemáticas sobre el pavimento.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes, mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado inició las investigaciones correspondientes.

reportero: Roberto Bahena N+

