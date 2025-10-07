Mujer Joven Resultó Lesionada por Impactos de Bala en Colonia Los Olivos de Hermosillo

Víctima de un ataque armado, una mujer de alrededor de 19 años de edad resultó lesionada tras ser agredida por sujetos desconocidos, quienes lograron darse a la fuga sin ser detenidos, esto cuando se encontraba en una vivienda en la colonia Los Olivos, al sur de la ciudad de Hermosillo.

El ataque se registró cerca de las 20:35 horas del lunes, sobre la calle Violeta, entre Eucalipto y Yucateco, donde los agresores realizaron varias detonaciones que también impactaron un vehículo estacionado frente al domicilio.

Tras la agresión, la víctima fue llevada por particulares a un hospital público, antes de que arribaran los cuerpos policiacos. Al llegar, los elementos de la Policía Municipal solo localizaron la vivienda con daños de bala y varios casquillos percutidos en la vía pública.

El ataque generó una intensa movilización policial en el sector, donde agentes municipales y estatales implementaron un operativo de búsqueda, aunque no se reportaron detenciones.

Sujeto resulta lesionado tras ataque armado en invasión Guayacán de Hermosillo

En hechos aislados,un hombre resultó lesionado tras una agresión armada registrada en la Invasión Guayacán, ubicada al norte de la ciudad de Hermosillo.

Alrededor de las 3:00 de la tarde se reportó una serie de detonaciones de arma de fuego en el lugar, por lo que elementos de diversas corporaciones de seguridad y auxilio acudieron al sitio, localizando a un hombre con una herida de bala.

Paramédicos arribaron al lugar en una ambulancia de la Cruz Roja, quienes trasladaron a un hospital al afectado, de identidad desconocida.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR