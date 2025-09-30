Mujer Cae de un Segundo Piso de Estacionamiento A Bordo de su Vehículo en Hospital de Hermosillo

Una mujer de 64 años de edad, resultó lesionada luego de que cayó en su camioneta color gris, modelo reciente, del segundo piso de un estacionamiento multinivel de un hospital privado ubicado por el bulevar Morelos al norte de Hermosillo.

El incidente fue reportado alrededor de las 10:25 de la mañana del martes en donde indicaban que un vehículo había caído de un segundo piso, por lo que acudieron Bomberos de Hermosillo, Policía Municipal y Cruz Roja, sin embargo, fue ingresada de inmediato a urgencias del hospital privado, donde la reportan como estable y le realizan estudios para constatar su estado de salud.

La afectada indicó que al momento de salir hacia enfrente se equivocó y metió reversa, lo que causó que rompiera los cables acerados de contención y cayera de una altura aproximada de 20 metros, cayendo sobre el toldo del automóvil con las llantas hacia arriba.

Afortunadamente, la mujer se encuentra fuera de peligro y consiente, mientras las autoridades trabajan en el lugar.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR