Nace el Primer Sonorense del 2026 en Hospital de Caborca

En punto de las 3 y media de la madrugada del Año Nuevo nació Joshua, el primer sonorense de 2026, así lo dio a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social.

La dependencia informó que el nacimiento del menor se registró en el Hospital General de Zona Número 8 de Caborca, está fuerte y sano, midió 51 centímetros y pesó un poco más de 3 kilos.

Asimismo, dijo que su mamá, de nombre Diana Kareli, también se encuentra en perfecto estado de salud.

Nace niña Navidad en hospital de Hermosillo

En hechos aislados una bebé sana que pesó 3 kilos 190 gramos, fue la niña navidad, al nacer en el Hospital Integral de la Mujer del IMSS Bienestar en Hermosillo, Sonora.

La pequeña es hija de Evelyn Janeth, quien dió a luz a las 3:35 horas del jueves 25 de diciembre, sin mayores complicaciones.

La Secretaría de Salud dió la bienvenida a la niña navidad en sus redes sociales, mientras el voluntariado les regaló una canasta navideña especial a los nuevos padres y la bebé.

Reportero: José Ponce N+

