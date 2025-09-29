Padre Atropella a su Hijo Accidentalmente y Muere en Sonora

Un trágico hecho de tránsito se presentó la tarde del domingo, cuando una familia de San Luis Río Colorado se llenó de luto, luego de que un niño de apenas tres años perdiera la vida tras ser atropellado accidentalmente por su padre.

El lamentable hecho ocurrió en el cruce de calle 23 y callejón Tlaxcala, cuando el hombre realizaba maniobras con su vehículo y no se percató de la presencia del menor, quien se encontraba en el exterior de la vivienda.

De inmediato se solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia, y Bomberos Rurales sanluisinos, quienes trasladaron al niño al hospital del IMSS ubicado sobre calzada Constitución, donde al llegar fue declarado sin signos vitales.

Elementos municipales elaboraron un informe del accidente para turnarlo al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades, además de que extendieron un llamado a extremar precauciones en los hogares para prevenir este tipo de tragedias.

Locomotora se descarrila e incendia en San Luis Río Colorado

En hechos aislados en la misma localidad de San Luis Río Colorado, la noche del sábado una locomotora resultó incendiada luego de descarrilarse en el kilómetro 143 del tramo que conecta al Golfo de Santa Clara con Puerto Peñasco en Sonora.

El siniestro se reportó al número de emergencias 9-1-1 cerca de las 20:43 horas y generó la movilización de Bomberos y personal de Protección Civil, quienes acudieron hasta la zona despoblada donde quedó varada la máquina.

Autoridades informaron que el incendio fue sofocado en su totalidad tras varios minutos de labores coordinadas en el lugar, evitando que las llamas se propagaran a otros vagones o materiales de riesgo.

Pese a la magnitud del percance, se confirmó que no hubo personas lesionadas y que la situación quedó bajo control.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR