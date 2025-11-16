Detienen a Pareja por Amenazar a Mujer al Sorprenderlos Robando Cableado Eléctrico en Hermosillo

Elementos de la Policía Municipal de Hermosillo detuvieron a una pareja que presuntamente estaba robando cableado eléctrico de una vivienda de la colonia Paseos del Pedregal.

Noticia Relacionada: Detienen a Menor Considerado Objetivo Prioritario en Colonia Insurgentes en Hermosillo

Los detenidos fueron identificados como Santiago “N” y Yahaira “N”, de 54 y 45 años de edad, quienes quedaron acusados de los delitos de robo con violencia a casa habitación, portación arma prohibida y amenazas.

Los hechos ocurrieron a las 10:30 de la mañana del sábado, 15 de noviembre, en el domicilio ubicado en las calles Paseo Turmalina y Piedra Lavanda, cuando la dueña de la casa los sorprendió cortando el cableado.

Al ser descubiertos amenazaron a la mujer con un cuchillo de 27 centímetros de largo, sin embargo, realizó el reporte y llegaron elementos municipales para detenerlos.

Se les aseguró dos metros de cable y el arma blanca, y quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente.

Hombres asaltan a empleada de constructora; Se llevaron 300 mil pesos y su camioneta

Un robo con violencia ocurrido la tarde de este viernes en el oriente de Hermosillo, dejó como saldo el despojo de 300 mil pesos y una camioneta, propiedad de una empleada.

Noticia Relacionada: Hombres Armados se Fugan tras Operativo de Autoridades en Colonia Bicentenario

El hecho se reportó a las 3:00 de la tarde, en las instalaciones de una empresa constructora, ubicada en el bulevar Ignacio Soto, entre Heroico Colegio Militar y Juan José Ríos, de la colonia Loma Linda.

De acuerdo con el reporte policial, dos hombres armados ingresaron al establecimiento y amenazaron a una empleada, a quien despojaron de la cantidad de 300 mil pesos que se encontraba en la empresa.

Además, los agresores sustrajeron una camioneta de color blanco, modelo 2022, propiedad de la trabajadora.

La policía señaló que los agresores portaban un arma de fuego, por tal motivo, tras el atraco se generó una fuerte movilización policíaca en los alrededores.

Elementos de la Policía Municipal y la Policía Estatal, así como de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y del Ejército, acudieron al lugar para recabar indicios, además de tomar declaración de testigos y de la víctima.

Historias Recomendadas:

con información de Gerardo Moreno

ABM