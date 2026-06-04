Grúa Cae Tras Colapso de Estacionamiento en Plaza Comercial de Hermosillo; Hay Lesionados

Tres personas resultaron lesionadas luego de que la grúa en la que realizaban trabajos de pintura se viniera abajo tras colapso se estacionamiento.

Tres personas resultaron lesionadas luego de que la grúa en la que realizaban trabajos de pintura se viniera abajo tras colapso se estacionamiento.Foto: N+

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Accidente en Hermosillo: una grúa cae en un estacionamiento subterráneo, dejando tres lesionados. Autoridades investigan responsabilidades.

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