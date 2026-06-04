Grúa Cae Tras Colapso de Estacionamiento en Plaza Comercial de Hermosillo; Hay Lesionados

Tres personas terminaron lesionadas luego de que la grúa en la que realizaban trabajos de pintura se viniera abajo debido al colapso del estacionamiento subterráneo en una plaza comercial al poniente de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor de las cuatro de la tarde se reportó la caída de tres hombres de entre 25 y 40 años de edad, quienes se encontraban abordo de una grúa tipo andamio hidráulico, que se encontraba sobre un estacionamiento subterráneo de la plaza ubicada en bulevar Antonio Quiroga y Jesús García Morales, en la colonia Quinta Emilia.

Dos de los trabajadores se encuentras en estado crítico

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al sitio para realizar el traslado de los tres trabajadores al Hospital General de Zona número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que al caer fueron aplastados por la grúa. Dos de los afectados se reportaron en estado crítico.

Asimismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil refirió informó que la situación también fue atendida por el Departamento de Bomberos junto a cuerpos de emergencia, señalizando la zona para prevenir más incidentes en el área.

Mientras tanto, el caso fue turnado al Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.