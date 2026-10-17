Suman 8 Muertos por Hechos Violentos Durante el Mes de Octubre en Hermosillo

Ocho personas sin vida y cuatro lesionadas en hechos violentos se han registrado en Hermosillo los primeros 15 días de octubre, en el que destaca el asesinato de un menor de 13 años en un presunto tiradero, donde también fue privado de la vida un adulto.



De las personas fallecidas, cinco hombres fueron ejecutados a balazos en las colonias Pueblitos, Solidaridad, Palo Fierro y Villa de Seris, además de los dos hombres asesinados el 5 de octubre en un tiradero ubicado en Fuente de Piedra.



A estos casos se suma un hombre abatido por elementos de la Policía Municipal el 13 de octubre, en la colonia Eusebio Kino, luego de que presuntamente intentó agredirlos con vidrios.



En cuanto a las personas lesionadas, los ataques armados fueron en las colonias Vista Real, Valle del Portal y Fuente de Piedra, así como en Villa del Real, en todos los casos se reportó a un hombre herido por impactos de bala.



La zona norponiente de Hermosillo concentró la mayor cantidad de hechos violentos, con reportes de personas ejecutadas en Pueblitos, Solidaridad y Palo Fierro, además de los homicidios y las lesiones registrados en Fuente de Piedra, así como el ataque armado en Valle del Portal y el caso de Villa del Real.



En Pueblitos, el homicidio ocurrió en un sitio clandestino donde operaban máquinas tragamonedas.



El sur de la ciudad también figuró en el recuento con dos hechos en Vista Real y en la colonia Villa de Seris, el día 15, en un presunto tiradero.



Asimismo, el caso de la colonia Eusebio Kino al norte, se contabiliza entre los fallecimientos del periodo, luego de la intervención de policías municipales.