Seguridad

Suman 8 Muertos por Hechos Violentos Durante el Mes de Octubre en Hermosillo

Entre los asesinatos destaca el de un menor de 13 años en un domicilio utilizado como presunto punto de venta de droga en la ciudad

Suman 8 Muertos por Hechos Violentos Durante el Mes de Octubre en HermosilloSuman 8 Muertos por Hechos Violentos Durante el Mes de Octubre en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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