Sujeto con Orden de Aprehensión es Detenido en Portación de Arma Blanca en Hermosillo

Un recorrido de vigilancia realizado la madrugada del miércoles derivó en la detención de Martín Rosendo “N”, de 44 años de edad, sujeto que era buscado por la autoridad debido a una orden de aprehensión pendiente por el delito de robo.

Los agentes ubicaron al hombre, identificado también con el apodo de “ El Martín Florero”, cuando deambulaba por las calles 5 de Mayo y Nuevo León, en la colonia 5 de Mayo, alrededor de las 02:15 de la mañana.

Durante la detención le aseguraron un cuchillo de 30 centímetros

Durante la inspección correspondiente, los policías le aseguraron un cuchillo de unos 30 centímetros que portaba de manera visible; asimismo, al verificar sus datos en la base institucional, se confirmó que pesaba sobre él un mandato judicial vigente, por lo que fue asegurado de inmediato.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, donde se dará seguimiento a la causa penal por robo así como el delito de portación de arma prohibida.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR