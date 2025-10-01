Sujeto que Robó un Celular Fue Localizado Mediante GPS en Hermosillo; Fue Detenido

Gracias al GPS de un teléfono celular que había sido robado un día antes, un joven identificado como Roberto “N”, de 23 años, fue detenido en Hermosillo; además del equipo recuperado, se le encontraron narcóticos y un arma blanca.



El arresto ocurrió a las 14:10 horas de ayer en las calles 18 de Marzo y Rama Blanca, en la colonia La Metalera, al oriente de Hermosillo, cuando el sujeto, al notar la presencia de la Policía Municipal, arrojó al suelo el dispositivo que era rastreado por su propietario.



De acuerdo con la denuncia, el celular había sido sustraído la noche anterior mientras la víctima trabajaba en una tienda de conveniencia en la colonia 5 de Mayo. Mediante la geolocalización, logró ubicar el aparato y reportar su localización exacta a las autoridades.



Durante la revisión, a Roberto “N” se le aseguró un cuchillo de 23 centímetros de hoja y un envoltorio con cristal, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público bajo los cargos de robo, portación de arma prohibida y delitos contra la salud.

Joven es asesinado a balazos en la colonia Ley 57 de Hermosillo

En hechos aislados, un joven de aproximadamente 30 años de edad fue asesinado a balazos en la colonia Ley 57 de Hermosillo.

Fue alrededor de las 7:00 de la tarde cuando se reportaron una serie de detonaciones de arma de fuego, activando el Código Rojo de las corporaciones de seguridad y emergencias.

En el lugar fue localizado un hombre, a quien vecinos identificaron como Luis, quien fue atacado a balazos por sujetos armados que huyeron del sitio abordo de un vehículo.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR