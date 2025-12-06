Tractocamión que Transportaba Rollos de Cobre Volcó en Carretera Cananea-Ímuris en Sonora

Un incidente vial en la carretera Cananea–Ímuris, donde un tractocamión que transportaba rollos de cobre terminó volcado a la altura del kilómetro 87, generó complicaciones en el tránsito y movilizando a cuerpos de emergencia la mañana del sábado.

La unidad quedó ladeada sobre uno de sus costados, lo que provocó que parte de la carga se dispersara en la zona del accidente y redujera el flujo vehicular en dicho tramo; pero, aunque el percance resultó aparatoso por el peso del material, autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

La vialidad permaneció con cierre parcial e intermitente

Personal de Protección Civil indicó que la vialidad permaneció con cierre parcial e intermitente debido a las maniobras con maquinaria pesada para retirar el tráiler y asegurar la zona; por lo que los automovilistas tuvieron tiempos de espera variables mientras continuaban los trabajos.

En el sitio trabajaron equipos de Protección Civil, Seguridad Pública del Estado y corporaciones de los tres niveles de gobierno, en un operativo para resguardar el área.

Las autoridades exhortaron a los conductores a respetar la señalización, seguir las indicaciones del personal en campo y manejar con precaución.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR