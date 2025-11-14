Vinculan a Proceso a Hombre por Homicidio Relacionado con Fosa Clandestina en El Choyudo, Sonora
Vinculan a proceso a un sujeto por la desaparición y muerte de un hombre cuyo cuerpo fue hallado en la fosa clandestina de El Choyudo, en Hermosillo
Un hombre identificado como José Juan “N”, alias “Tetan”, fue vinculado a proceso por desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y asociación delictuosa, relacionado con los hallazgos de “El Choyudo”, al poniente de Hermosillo.
La Fiscalía de Sonora indicó que el sujeto fue aprehendido el 11 de noviembre pasado dentro del Cereso, donde el señalado ya estaba recluido desde el 31 de octubre del 2024, cuando fue detenido por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal por una orden de aprehensión por extorsión agravada.
La víctima realizaba labores de limpieza cuando fue privado de la libertad
De acuerdo con la investigación, los hechos por los que ahora se le procesa ocurrieron el 19 de septiembre de 2023, en la colonia San Gerónimo, en Hermosillo. La víctima, Martín Alberto, de 54 años y originario de Guaymas, realizaba labores de limpieza cuando fue levantado por hombres armados que viajaban en un vehículo gris.
Meses después, el 13 de enero de este año, su cuerpo fue localizado en un sitio de búsqueda en la comunidad de El Choyudo, un punto donde colectivos y autoridades han recuperado restos de varias personas desaparecidas.
El juez que atiende la causa determinó dos meses de investigación complementaria y prisión preventiva justificada para José Juan “N”, cuyo historial incluye antecedentes por amenazas, narcomenudeo, robo de vehículo, violencia familiar y extorsión.
