Una Vivienda Resulta Incendiada por Completo por Presunto Fuego Provocado en Hermosillo

Un incendio provocado, al parecer por fuego directo, redujo a cenizas una vivienda de madera y lámina de cartón en la invasión Guayacán, al norte de Hermosillo, la noche del lunes, lo que dejó pérdidas totales y a su propietaria en crisis nerviosa.

El siniestro se registró minutos antes de las 19:00 horas, en el cruce de las calles Rama Blanca y Simón Bley, donde las llamas consumieron por completo la improvisada vivienda, la cual, de acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría sido originado de manera intencional.

Dueña de la casa presentó una crisis nerviosa

En cuestión de minutos, tres cuartos quedaron destruidos, junto con camas, un refrigerador, roperos, ropa, calzado, un televisor y un abanico, que formaban parte del patrimonio de la afectada.

Paramédicos atendieron a la dueña del inmueble, quien presentó una crisis nerviosa al presenciar cómo el fuego arrasaba su hogar, mientras que elementos de la Estación Norte del Departamento de Bomberos acudieron para evitar que las llamas se propagaran a viviendas cercanas y lograr extinguir las llamas, aunque un domicilio contiguo resultó con daños por radiación.

