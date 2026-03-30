La Clínica Hospital del ISSSTE en Reynosa, Tamaulipas, informó sobre la captura de un mapache que fue localizado en los plafones de los pasillos de la unidad médica, luego de que en redes sociales circulara información sobre la presencia del animal dentro del inmueble. De acuerdo con el reporte, el ejemplar fue retirado sin incidentes con el objetivo de proteger tanto a las personas como al propio animal.

Según la información proporcionada, personal de mantenimiento intervino para atender la situación utilizando jaulas previamente facilitadas por Protección Civil y el Centro Antirrábico municipal. La maniobra se realizó dentro de las instalaciones hospitalarias para evitar riesgos en las áreas de circulación y resguardar la integridad del ejemplar.

Aseguran mapache dentro de clínica del ISSSTE en Reynosa

La presencia del animal generó atención debido a que fue visto en los plafones de los pasillos, una zona de tránsito constante dentro del hospital. La unidad médica explicó que este tipo de fauna ha sido detectada en las inmediaciones del lugar, particularmente en la zona del canal Rodhe, desde donde suelen desplazarse en busca de refugio.

Posteriormente, una vez asegurado, el mapache fue entregado a las autoridades correspondientes para su resguardo. La intervención se llevó a cabo de manera coordinada entre el personal interno del hospital y las instancias municipales encargadas de la atención de fauna urbana.

La institución precisó que, como parte de las medidas preventivas, cuenta con dispositivos de captura que son colocados en puntos estratégicos cuando se detecta la presencia de animales silvestres o fauna que pudiera ingresar a las instalaciones. Estas acciones buscan retirarlos de forma segura y canalizarlos con las autoridades responsables.

Finalmente, el reporte señala que la presencia de estos ejemplares está relacionada con la cercanía de la unidad médica con áreas donde habitualmente se desplazan, por lo que se mantienen medidas de vigilancia y prevención para atender cualquier nuevo avistamiento sin poner en riesgo a pacientes, personal médico o visitantes.

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