Alertan por Formación de Tormentas en el Norte de Tamaulipas y los Llanos de San Fernando

Protección Civil Tamaulipas alertó por lluvias fuertes a intensas en la zona norte y los Llanos de San Fernando.

Lluvias en Frontera Norte de TamaulipasFoto: N+

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Lluvias fuertes y vientos de hasta 55 km/h se aproximan a Reynosa y Matamoros. Protección Civil advierte riesgo de inundaciones. Mantente informado y preparado.

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