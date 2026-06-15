Alertan por Formación de Tormentas en el Norte de Tamaulipas y los Llanos de San Fernando

La Coordinación Estatal de Protección Civil advirtió sobre un incremento importante en la probabilidad de lluvias para los municipios del norte de Tamaulipas y la región de los Llanos de San Fernando, derivado de la interacción entre inestabilidad tropical y el ingreso de un frente frío.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarían a intensificarse hacia el final de este lunes 15 de junio de 2026, extendiéndose durante el martes y las primeras horas del miércoles, sin que exista un horario específico para la ocurrencia de los eventos más fuertes.

Las autoridades señalaron que se esperan lluvias fuertes a intensas acompañadas de ráfagas de viento de entre 35 y 55 kilómetros por hora, principalmente en Reynosa, Matamoros y la región de San Fernando.

Además, se prevén acumulados de lluvia de entre 95 y 150 milímetros, que podrían alcanzar hasta los 250 milímetros, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, encharcamientos, así como crecidas de ríos y arroyos.

🔴🌧️ LLUVIAS RELEVANTES PARA ZONA NORTE Y LLANOS DE SAN FERNANDO



La interacción de inestabilidad tropical y un frente frío podría favorecer un incremento importante en la actividad de lluvias entre el final de hoy, lunes y primeras horas del miércoles. pic.twitter.com/okjlRxdGGD — Protección Civil Tamaulipas (@PCTamaulipas) June 15, 2026

Protección Civil Tamaulipas Pide Extremar Precauciones

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y reportar cualquier situación de emergencia al 911.

Asimismo, recomendó a quienes habitan en zonas susceptibles a inundaciones tomar medidas preventivas y preparar un plan familiar de protección civil ante el pronóstico de lluvias relevantes para los próximos días.

Las autoridades reiteraron que el monitoreo de las condiciones meteorológicas continuará de manera permanente para emitir actualizaciones oportunas en caso de que el pronóstico presente cambios significativos.