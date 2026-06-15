¿Quién es Gregory “N”, "El J", Probable Líder de la Unión Tepito Detenido Hoy en CDMX?

Gregory "N", es identificado como probable líder de la Unión Tepito, organización criminal que opera en CDMX; así fue su detención

Gregory "N", es identificado como líder de la Unión Tepito en CDMXFoto: Fiscalía CDMX

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La detención de Gregory 'N' marca un avance en la lucha contra la Unión Tepito. ¿Cómo operaba esta organización criminal en CDMX? Conoce los detalles.

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