¿Quién es Gregory “N”, "El J", Probable Líder de la Unión Tepito Detenido Hoy en CDMX?

La Fiscalía de CDMX confirmó otro golpe contra la Unión Tepito, con la detención de Gregory “N”, probable líder de la organización criminal y objetivo prioritario para las autoridades. Pero, ¿cómo fue su aprehensión y cómo operaba?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la detención de Gregory Joel “N” representa “un avance relevante” en la estrategia para desarticular grupos delictivos.

“Particularmente aquellos relacionados con el narcomenudeo y la comisión de delitos de alto impacto”, explicó.

Según las autoridades, el sospechoso de la Unión Tepito fue detenido luego de un trabajo de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la alcaldía Coyoacán, al sur de la ciudad.

¿Cómo detuvieron a Gregory “N” de la Unión Tepito?

Durante el operativo que se llevó a cabo por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en un inmueble de dicha demarcación, fue capturado Gregory Joel “N”, quien es identificado como pieza clave para la Unión Tepito.

“Con una orden de cateo, agentes de la Policía de Investigación ingresaron al domicilio y detuvieron a Gregory ‘N’, alias ‘El Gregory’ o ‘El J’, identificado como objetivo prioritario y probable líder de una célula de ‘La Unión Tepito’”, afirmó la titular de la Fiscalía CDMX, Bertha Alcalde.