Autoridades Activan el Plan Tamaulipas por Incendio Forestal en Miquihuana, Tamaulipas

La Guardia Estatal de Tamaulipas activó el Plan Tamaulipas tras registrarse un incendio en el ejido Valle Hermoso, ubicado en el municipio de Miquihuana.

De acuerdo con los reportes, elementos de la Delegación Regional Tula se trasladaron al sitio del siniestro, donde ya se encontraban brigadas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas y de la Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas, trabajando de manera coordinada para controlar el fuego.

Plan Tamaulipas es Activado por Incendio Forestal en Miquihuana. Foto: SSP Tamaulipas

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Plan Tamaulipas Activado por Incendio en Miquihuana

Las autoridades informaron que estas acciones tienen como objetivo principal salvaguardar la integridad de las personas que habitan en zonas cercanas al incendio, así como prevenir riesgos mayores.

Ante este tipo de emergencias, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reiteró el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo a través de los números 911 y 089.

Protección Civil Realiza Sobrevuelo para Evaluar Incendio Forestal en Vallehermoso, Tamaulipas

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