Residuos de Hidrocarburo ya Afectan Zonas de Pesca en Playa Miramar de Ciudad Madero

La presencia de residuos de hidrocarburo en la playa continúa generando preocupación entre habitantes y pescadores, debido a su impacto ambiental.

Una de las áreas más afectadas es la zona de pesca, particularmente en sectores como Fundadores y Tildillos, ubicados en Ciudad Madero, donde se ha intensificado la presencia de estos contaminantes.

Hidrocarburo en Playa Miramar Afecta Zonas de Pesca Fundadores y Tildillos. Foto: N+

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Zona de Pesca en Playa Miramar con Presencia de Hidrocarburo

A lo largo de la orilla se pueden observar pequeñas partículas de hidrocarburo mezcladas con sargazo, las cuales incluso son visibles entre el movimiento de las olas, lo que evidencia la magnitud del problema.

Estas zonas son utilizadas comúnmente para la pesca deportiva; sin embargo, la presencia de estas sustancias ha provocado una notable disminución en la cantidad de peces.

Se espera que las autoridades correspondientes intervengan en las labores de limpieza en estas zonas de playa de Ciudad Madero.

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