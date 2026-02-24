Le Prenden Fuego a Hombre en Situación de Calle y Queda Gravemente Herido en Ciudad Madero

Un hombre en aparente situación de calle resultó con severas quemaduras luego de que presuntamente fuera agredido por un tragafuegos, quien le habría rociado gasolina y prendido fuego tras un altercado. Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche sobre la avenida Tamaulipas, en la zona comercial cercana al crucero de Miramar, en la colonia Ampliación de la Unidad Nacional, en Ciudad Madero.

Voluntarios de la Brigada Vial acudieron al sitio para auxiliar a la víctima y lograron retirarle prendas que aún estaban en llamas y que no se encontraban adheridas a la piel. Posteriormente, elementos de Protección Civil y Bomberos lo trasladaron de urgencia al Hospital General de Tampico Dr. Carlos Canseco, donde fue reportado en estado delicado.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni del tragafuegos que presuntamente le provocó las quemaduras. De acuerdo con reportes preliminares, el presunto agresor logró darse a la fuga y ya es buscado por las autoridades.

Atacan con pirotecnia a una persona y sufre quemaduras en Tamaulipas

El pasado 1 de enero, una persona resultó lesionada con quemaduras luego de ser presuntamente agredida por varios individuos, que se encontraban en aparente estado de intoxicación, con un artefacto explosivo tipo cohete en la colonia Industrial Guerrero, en el municipio de Altamira, Tamaulipas.

Elementos de la Unidad 9 del Grupo de Bomberos Voluntarios de Tamaulipas A.C. se movilizaron hasta el lugar para atender el reporte de una persona lesionada. El lesionado recibió atención por parte de los cuerpos de emergencia, mientras autoridades exhortaron a la población a evitar el uso de pirotecnia y a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo.

