Rescatan con Vida a Dos Personas Extraviadas en Zona Serrana de Tamaulipas

Personal de la Guardia Estatal localizó con vida a dos personas reportadas como desaparecidas en una zona serrana del ejido Llano y Anexas de Bustamante, luego de un operativo de búsqueda que se extendió por varias horas.

Se recibió el reporte de apoyo de localización de ambas personas, quienes se ubicaban en un área de difícil acceso en la sierra.

El personal se adentró a la zona con recorridos a pie tierra durante aproximadamente dos horas y media, hasta ubicar a las personas extraviadas.

Rescatan Con Vida a Dos Personas en Zona Serrana de Tamaulipas. Foto: SSP Tamaulipas

Pareja Tenía Dos Días Desaparecida en Sierra de Tamaulipas

Las personas de 58 y 48 años se encontraban desaparecidas desde el seis de enero y fueron halladas en condiciones estables, sin lesiones visibles.

Tras su localización, los elementos de la Guardia Estatal acompañaron a las personas a su domicilio; posteriormente fueron trasladadas al Centro de Salud de la cabecera municipal para una valoración médica preventiva, con el fin de descartar deshidratación u otras afectaciones derivadas del tiempo que permanecieron extraviadas.

