Accidentes

Unidad de la Guardia Estatal Vuelca en la Carretera Victoria-Matamoros

La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que el percance ocurrió durante labores operativas en la zona.

Unidad de la Guardia Estatal Vuelca en Carretera Victoria-MatamorosUnidad de la Guardia Estatal Vuelca en Carretera Victoria-Matamoros. Foto: Ilustrativa N+

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Unidad de la Guardia Estatal vuelca en la carretera Victoria-Matamoros. Sin heridos ni afectaciones viales, el incidente ocurrió durante una operación.

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