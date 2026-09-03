Unidad de la Guardia Estatal Vuelca en la Carretera Victoria-Matamoros

Una unidad oficial de la Guardia Estatal sufrió una volcadura sobre la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del ejido Miguel Hidalgo, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.

De acuerdo con información de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, el accidente ocurrió mientras elementos de la corporación realizaban una acción operativa en la zona.

La dependencia informó que no se reportaron elementos lesionados y que la circulación vial no se vio afectada por el incidente.

La unidad oficial fue retirada del lugar con apoyo de una grúa, mientras elementos de Seguridad mantienen recorridos de vigilancia en el sector.

La Vocería de Seguridad señaló que no existió una situación de riesgo para la población y exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales.

Ante cualquier emergencia, las autoridades recuerdan a la población comunicarse al 911.