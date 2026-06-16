Choque Frontal Deja Varios Lesionados en la Carretera Mante-Victoria; Presunto Responsable Huyó

Un choque frontal registrado la mañana de este martes sobre la carretera Mante-Victoria dejó varias personas lesionadas y una escena de caos en el tramo Gómez Farías-Llera, a la altura del punto conocido como "El Guayabo".

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil color gris se impactó de frente contra un vehículo blanco en el que viajaban varios pasajeros. La fuerza del encontronazo destrozó ambas unidades y dejó a los ocupantes con diversas lesiones.

Presunto Responsable del Accidente en Tamaulipas Huyó del Lugar

Lo más indignante del accidente fue que el conductor presuntamente responsable decidió escapar del lugar tras la colisión, abandonando su vehículo y dejando a las personas heridas a su suerte sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos y cuerpos de emergencia arribaron rápidamente para auxiliar a los lesionados, quienes fueron estabilizados y posteriormente trasladados a un hospital de la región para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el retiro de las unidades siniestradas al corralón.

Las autoridades ya investigan para localizar al conductor que huyó tras provocar el fuerte accidente. Mientras tanto, los daños materiales fueron cuantiosos y varias familias terminaron afectadas por este violento percance carretero.