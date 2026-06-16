Choque Frontal Deja Varios Lesionados en la Carretera Mante-Victoria; Presunto Responsable Huyó

Un choque frontal registrado la mañana de este martes en la carretera Mante-Victoria dejó varias personas lesionadas.

Choque Frontal en TamaulipasFoto: N+

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Choque frontal en Mante-Victoria: varios lesionados y el conductor huye del lugar. Las autoridades buscan al responsable mientras las familias afectadas esperan justicia.

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