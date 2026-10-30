Decomisan 1.5 Millones de Litros de Presunto Huachicol y 71 Pipas en Reynosa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el aseguramiento de aproximadamente 1.5 millones de litros de hidrocarburos en cuatro inmuebles de Reynosa, Tamaulipas, como parte de una investigación relacionada con delitos en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el cateo se realizó el pasado 16 de octubre, cuando también fueron detenidos Manuel “N” y Andrés “N”, quienes posteriormente fueron vinculados a proceso.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron más de 100 vehículos, entre ellos 71 pipas, además de combustible como diésel, nafta, gasolinas y otros derivados.

La FGR señaló que la investigación comenzó en julio de 2026 y que, durante tres meses, se realizaron trabajos de campo y revisión documental sobre los productos, las personas y las empresas posiblemente relacionadas con las actividades ilícitas.

La dependencia indicó que el análisis de los bienes asegurados permitirá reunir más elementos para fortalecer la investigación e identificar a quienes pudieran estar involucrados en esta actividad.

En el mismo informe, la FGR reportó que, de enero a octubre de 2026, la FEMDO ha llevado a proceso a 121 personas y obtenido 60 sentencias condenatorias por delitos relacionados con hidrocarburos.

La cifra supera los resultados registrados durante todo 2025, cuando se reportaron 103 personas vinculadas a proceso y 34 sentencias condenatorias.

La Fiscalía explicó que las investigaciones buscan identificar a las personas y empresas que participan en las distintas etapas de la cadena de suministro de hidrocarburos, desde su almacenamiento y traslado hasta su venta al público.