Seguridad

Decomisan 1.5 Millones de Litros de Presunto Huachicol y 71 Pipas en Reynosa

Entre los bienes asegurados también hay más de 100 vehículos

Decomisan 1.5 Millones de Litros de Presunto Huachicol y 71 Pipas en ReynosaDecomisan 1.5 Millones de Litros de Presunto Huachicol y 71 Pipas en Reynosa. Foto: FGR

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La FGR asegura 1.5 millones de litros de hidrocarburos y más de 100 vehículos en Reynosa.

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