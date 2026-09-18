Danna Yanina “N” fue trasladada al Hospital Psiquiátrico de Tampico para ser sometida a una valoración médica, luego de sufrir una severa crisis nerviosa, presuntamente provocada por haber visto a personas relacionadas con el caso del feminicidio de Dafne Zapata en el interior del penal.

De acuerdo con lo informado por sus padres, quienes fueron notificados de la situación desde hace dos días, el estado de salud de la joven se ha agravado significativamente en las últimas horas.

Su padre señaló que, tras sostener un diálogo con la trabajadora social de la institución, las autoridades médicas determinaron cambiarle dos medicamentos debido al evidente empeoramiento en su condición de salud mental y emocional.

Danna Yanina 'N', de 18 años, fue detenida el pasado 22 de julio y posteriormente vinculada a proceso por su probable participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, ocurrido el 16 de julio en las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

La joven permanece bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso penal. La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino que corresponde a una etapa en la que continúa la investigación de los hechos.

Desde el inicio del caso, la familia de Danna Yanina'N' ha sostenido que la joven es inocente y que, en realidad, también fue víctima de presuntos abusos y maltratos dentro de la academia, donde permanecía como estudiante.

De acuerdo con declaraciones de su familia y un peritaje psicológico difundido públicamente, Danna habría presentado afectaciones emocionales compatibles con una dinámica de sometimiento y presunta violencia psicológica, física y sexual. La defensa ha señalado que estos antecedentes deben ser considerados dentro de su situación actual.

El traslado al Hospital Psiquiátrico de Tampico tiene como objetivo realizar una valoración especializada para determinar su estado actual y el tratamiento que requiere, mientras continúa el proceso judicial relacionado con el caso Dafne.