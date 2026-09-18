Seguridad

Trasladan a Danna Yanina 'N' a Hospital Psiquiátrico en Tampico, Tamaulipas

Luego de sufrir una severa crisis nerviosa, presuntamente provocada por haber visto a personas relacionadas con el caso del feminicidio de Dafne Zapata en el interior del penal

Trasladan a Danna Yanina 'N' a Hospital Psiquiátrico en Tampico, TamaulipasTrasladan a Danna Yanina 'N' a Hospital Psiquiátrico en Tampico, Tamaulipas. Foto: N+

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Tras una crisis nerviosa, Danna Yanina 'N' es llevada a un hospital psiquiátrico. Su familia defiende su inocencia en el feminicidio de Dafne Zapata.

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