Velan en Reynosa a Emily, Niña de 6 años; Será Sepultada en Matamoros

En la funeraria ya se encuentra el cuerpo de Emily, la pequeña de 6 años de edad, quien perdió la vida tras ser violentada por su padre el pasado fin de semana en un domicilio de la colonia Puerta Grande en Reynosa. El hecho consternó a la sociedad entera, pues se perdió la vida de Emily, mientras que dos de sus hermanos, un menor de 4 años y un bebé de meses, también resultaron con lesiones.

Realizan Velorio para Emily la Menor Agredida Presuntamente por su Padre en Reynosa

Casos como el de Emily deben prevenirse, dice la abogada Olivia Lemus. La violencia familiar ha escalado a cifras preocupantes; México ha alcanzado 6 homicidios diarios de menores de 18 años; en 2025 se registraron mil 900 casos.

La Unicef lo marca como una epidemia el que haya una violencia extrema contra niños, niñas y adolescentes. Son más las niñas que son privadas de su vida en temas de violencia familiar que los niños. Olivia Lemus, abogada.

Emily Será Trasladada a Matamoros para su Sepultura

El cuerpo de Emily se encuentra en la funeraria; hasta la mañana de este lunes nadie la acompañaba en su último adiós, pues la madre aún debe cumplir diligencias, y es que el cuerpo de la menor será trasladado a la ciudad de Matamoros para ser sepultada. El padre de la menor ya está detenido y será juzgado por el delito de feminicidio, en tanto que la Procuraduría del DIF intervendrá y dará seguimiento al caso.

