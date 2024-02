Instagram: Así puedes dejar de ver las historias de un usuario

Foto: Pixabay

Cómo dejar de ver las historias de un contacto en Instagram

Dirígete a la barra en la que se muestran todas las historias y ahí pulsa sobre tu foto de perfil.

Luego, se te mostrará la última historia que ha publicado el contacto que quieres silenciar.

Selecciona el botón de tres puntos que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla y toca «Silenciar» y después «Silenciar historia».

Al hacer esto no se mostrará esa historia ni el resto de las demás.

Foto: Unsplash

Tal vez se trata de una persona de la que ya no quieres volver a saber nada, pero no quieres que se entere que la dejaste de seguir y tampoco quieres bloquearla de Instagram . Hay algo que puedes hacer al respecto, puedes poner a esa persona en una especie de "limbo" en el que sus historias ya no aparecerán en tu perfil.Es importante mencionar que aunque silencies las historias de esa persona, te seguirán apareciendo otros contenidos en el feed, como las fotos, vídeos o Reels que llegue a publicar. A continuación vamos a darte los pasos parade un contacto en Instagram. Si ya estás listo para seguir adelante y quieres volver a ver lasde Instagram de ese usuario, repite los mismos pasos indicados anteriormente, sólo que en lugar de pulsar sobre «Silenciar» selecciona «Reactivar» o «Reactivar Historia».